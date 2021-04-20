Как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху: советы
Яркие и красивые пасхальные яйца можно собственноручно покрасить дома с помощью простых ингредиентов, которые точно найдутся у вас дома.
Источник:24 канал
Пасхальные яйца – один из неотъемлемых символов Пасхи, а вот как вы их раскрасите уже зависит от вашей фантазии. Необязательно красить яйца приобретенными красителями из магазина, ведь они частенько проникают в середину яйца. Используйте натуральные ингредиенты!
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Мы подготовили для вас интересную подборку натуральных ингредиентов, с помощью которых вы можете покрасить куриные яйца дома.
Красим яйца натуральными красителями
Перед началом окрашивания обязательно отварите яйца до готовности, а уже потом добавляйте красители. А вот после окончания окрашивания – натрите их растительным маслом для блеска.
– куркума
Добавьте 3 столовые ложки куркумы и 1 столовую ложку паприки на 2 литра воды – нагрейте смесь. В этот отвар положите яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.
– кофе
Предварительно сваренные яйца опустите в приготовленный крепкий кофе. Отвар из кофе должен быть натуральным, не растворимым. В этот отвар положите яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.
– синяя капуста
Натрите листьями капусты яйца или оставьте их настаиваться в отваре.
– репчатый лук
Самый популярный метод закрашивания пасхальных яиц – шелуха лука. Отварите шелуху в воде, поместите в отвар яйца и оставьте настаиваться до нужного вам оттенка.
Как покрасить яйца на Пасху / 24 канал
– свекла
Натрите свеклу на мелкой терке и выжмите из нее сок или приготовьте отвар. Окуните в отвар или сок отварные яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.
– черника
Для покраски яиц ягодами может подойти также черная смородина, клубника, малина, клюква, калина, черника. Скорлупу вареного яйца натрите ягодами и оставьте до полного высыхания.
– петрушка
Залейте петрушку водой и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса. Окуните в отвар отварные яйца и настаивайте до нужного вам оттенка. Петрушку можно заменить на шпинат или крапиву.
Веселых праздников и светлой Пасхи!
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