Яркие и красивые пасхальные яйца можно собственноручно покрасить дома с помощью простых ингредиентов, которые точно найдутся у вас дома.

Пасхальные яйца – один из неотъемлемых символов Пасхи, а вот как вы их раскрасите уже зависит от вашей фантазии. Необязательно красить яйца приобретенными красителями из магазина, ведь они частенько проникают в середину яйца. Используйте натуральные ингредиенты!

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Мы подготовили для вас интересную подборку натуральных ингредиентов, с помощью которых вы можете покрасить куриные яйца дома.

Красим яйца натуральными красителями

Перед началом окрашивания обязательно отварите яйца до готовности, а уже потом добавляйте красители. А вот после окончания окрашивания – натрите их растительным маслом для блеска.

– куркума

Добавьте 3 столовые ложки куркумы и 1 столовую ложку паприки на 2 литра воды – нагрейте смесь. В этот отвар положите яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.

– кофе

Предварительно сваренные яйца опустите в приготовленный крепкий кофе. Отвар из кофе должен быть натуральным, не растворимым. В этот отвар положите яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.

– синяя капуста

Натрите листьями капусты яйца или оставьте их настаиваться в отваре.

– репчатый лук

Самый популярный метод закрашивания пасхальных яиц – шелуха лука. Отварите шелуху в воде, поместите в отвар яйца и оставьте настаиваться до нужного вам оттенка.



Как покрасить яйца на Пасху / 24 канал

– свекла

Натрите свеклу на мелкой терке и выжмите из нее сок или приготовьте отвар. Окуните в отвар или сок отварные яйца и настаивайте до нужного вам оттенка.

– черника

Для покраски яиц ягодами может подойти также черная смородина, клубника, малина, клюква, калина, черника. Скорлупу вареного яйца натрите ягодами и оставьте до полного высыхания.

– петрушка

Залейте петрушку водой и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса. Окуните в отвар отварные яйца и настаивайте до нужного вам оттенка. Петрушку можно заменить на шпинат или крапиву.

Веселых праздников и светлой Пасхи!