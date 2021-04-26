Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: поради
Ми підготували для вас рецепт фарбування перепелиних яєць. Оригінальні та яскраві крашанки, які ви можете зробити вдома.
Джерело:24 канал
Традиційно на Великдень готують паски та фарбують яйця. Зазвичай для крашанок обирають курячі яйця, але для декорування святкових страв – перепелині.
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Перепелині яйця мають плямистий візерунок і тому будуть виглядати оригінально, навіть у різноколірному забарвленні. Потрібно бути акуратним з тонкою шкаралупою, а технологія фарбування не відрізняється від традиційної.
Натуральні барвники для крашанок/ Фото Pexels
Для фарбування можете використовувати харчові або найкраще – натуральні барвники – буряк, ягоди, цибулеве лушпиння, куркуму, червоноголову капусту, каву, чай каркаде.
Як пофарбувати чаєм
- Заздалегідь відваріть яйця у підсоленій воді до готовності. Залиште до повного охолодження.
- У каструлю з холодною водою викладіть пелюстки каркаде, доведіть до кипіння, залиште для охолодження. Процідіть, додайте оцет.
- Занурте відварені яйця у каструлю, залиште на 3, 5, 7 хвилин.
- Викладіть яйця на паперовий рушник, залиште до повного висихання.
- Змастіть олією для блиску.
Як пофарбувати харчовими барвниками
- У стакан з водою, додайте оцет, кілька крапель харчового барвника потрібного відтінку.
- За допомогою ложки занурте яйця, залиште на 3-5 хвилин. Для більш насиченого кольору – 5-7 хвилин.
- Яйця викладіть на паперовий рушник, залиште до повного висихання.
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