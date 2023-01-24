Пожарить стейк на горелке и в мороз без проблем. Научит готовить его в экстремальных условиях украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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Прежде всего, чтобы стейк получился удачным, нужно выбрать правильный кусок мяса.
Важно помнить:
- Толщина стейка должна быть 2,5 – 3,5 сантиметра;
- Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки;
- Идеальная степень прожарки – зависит от вашего вкуса. Но Владимир Ярославский рекомендует, в зависимости от части мяса, Medium или Medium rare;
- Чтобы готовое мясо не было сухим – солить стейк следует во время второй жарки.
- Правильный Стейк не "течет" на тарелке;
- Не жарьте стейк на сковороде-гриле. Используйте обычную сковороду.
Рецепт стейка на горелке
- Время: 10 – 15 минут
Приготовление:
- Разогреваем масло на сковороде. Обжариваем мясо по два раза с каждой стороны в румяную корочку.
- Затем перекладываем мясо в теплое место на 10 – 15 минут, можно взять деревянную доску с фольгой. За это время температура выравнивается и соки умеренно пропитывают стейк.
- Разогреваем сковороду и кладем мясо. В то же время добавляем ароматные травы, чеснок и сливочное масло. Щедро солим и перчим и доводим стейк до румяной, красивой, ароматной корочки.
Температуры для разных степеней прожарки мяса
- Rare (сырой) 39 – 41
- Medium rare 42 – 47
- Medium 49 – 53
- Medium well от 56 – 57
- Well done 65
- Very well done 75
Последние две прожарки шеф-повар не рекомендую совсем, ведь мясо будет очень жестким и сухим.
- Для соуса к стейку забираем лишний жир из сковородки после первой обжарки, добавляем красное сухое вино, выпариваем его и добавляем соль, перец и сливочное масло.
Приятного тебе аппетита!