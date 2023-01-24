Посмажити стейк на пальнику і в мороз – без проблем. Навчить готувати його у екстримальних умовах український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський.

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Насамперед щоб стейк вийшов вдалим, потрібно обрати правильний шматок м'яса.

Важливо пам’ятати:

Товщина стейка має бути 2,5 – 3,5 сантиметри;

М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження;

Ідеальний ступінь просмажування – залежить від вашого смаку. Але Володимир Ярославський рекомендує, в залежності від частини м’яса, Medium або Medium rare;

Щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження.

Правильний Стейк не "тече" на тарілці;

Не смажте стейк на сковородці-гриль. Використовуйте звичайну сковорідку.

Рецепт стейка на пальнику

Час: 10 – 15 хвилин

Інгредієнти:

– м'ясний стейк;

– часник;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– вершкове масло;

– олія.

Приготування:

Розігріваємо олію на сковорідці. Обсмажуємо м'ясо по два рази з кожної сторони до рум’яної скоринки.

Потім перекладаємо м’ясо в тепле місце на 10 – 15 хвилин, можна взяти, дерев’яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк.

Розігріваємо сковороду і кладемо м’ясо. Водночас додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум’яної, красивої, ароматної скоринки.

Температури для різних ступенів просмажування м’яса

Rare (сирої) 39 – 41

Medium rare 42 – 47

Medium 49 – 53

Medium well від 56 – 57

Well done 65

Very well done 75

Останні дві просмажки шеф-кухар не рекомендую зовсім, адже м’ясо буде дуже жорстким і сухим.

Для соусу до стейка забираємо зайвий жир зі сковорідки після першої обсмажки, додаємо червоного сухого вина, випарюємо його та додаємо сіль, перець і вершкове масло.

Смачного!