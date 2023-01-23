Вкусный картофель по-крестьянски в духовке со сметанным соусом тартар – идеальное дополнение как к рыбе, так и к мясу. Также блюдо можно подавать сразу на стол.

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Рецепт картофеля по-крестьянски с соусом тартар

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 8 – 9 средних картофелин;

– 1 большой зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная кровать соли

– щепотка черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– орегано;

– нежное карие.

Для соуса тартар:

– 3 столовые ложки сметаны;

– соль;

– хмели-суннели;

- 1 чайная ложка французской горчицы;

– 1 чайная ложка натертого лука;

– 1 средний маринованный огурец.

Приготовление:

Картофель хорошо моем и просушиваем бумажными полотенцами.

Нарезаем на небольшие дольки, 4 – 6 частиц из картофелины. Добавляем специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Выкладываем картофель на противень застеленный пергаментом, все что из него стекло должно остаться в миске.

Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке, режим конвекции – 25 – 30 минут.

️Для соуса смешиваем сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.

Подаем картофель с соусом тартар.

Приятного тебе аппетита!