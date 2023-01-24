Как пожарить мясо на горелке: рецепт от шеф-повара

Когда за окном мороз, а в квартире нет света из-за веерных отключений электроэнергии, на помощь придет рецепт мяса от Владимира Ярославского.

Пожарить стейк на горелке и в мороз без проблем. Научит готовить его в экстремальных условиях украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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Прежде всего, чтобы стейк получился удачным, нужно выбрать правильный кусок мяса.

Важно помнить:

Толщина стейка должна быть 2,5 – 3,5 сантиметра;

Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки;

Идеальная степень прожарки – зависит от вашего вкуса. Но Владимир Ярославский рекомендует, в зависимости от части мяса, Medium или Medium rare;

Чтобы готовое мясо не было сухим – солить стейк следует во время второй жарки.

Правильный Стейк не "течет" на тарелке;

Не жарьте стейк на сковороде-гриле. Используйте обычную сковороду.

Рецепт стейка на горелке

Время: 10 – 15 минут

– мясной стейк;– чеснок;– соль;– черный молотый перец;- сливочное масло;– масло.

Приготовление:

Разогреваем масло на сковороде. Обжариваем мясо по два раза с каждой стороны в румяную корочку.

Затем перекладываем мясо в теплое место на 10 – 15 минут, можно взять деревянную доску с фольгой. За это время температура выравнивается и соки умеренно пропитывают стейк.

Разогреваем сковороду и кладем мясо. В то же время добавляем ароматные травы, чеснок и сливочное масло. Щедро солим и перчим и доводим стейк до румяной, красивой, ароматной корочки.

Температуры для разных степеней прожарки мяса

Rare (сырой) 39 – 41

Medium rare 42 – 47

Medium 49 – 53

Medium well от 56 – 57

Well done 65

Very well done 75

Последние две прожарки шеф-повар не рекомендую совсем, ведь мясо будет очень жестким и сухим.

Для соуса к стейку забираем лишний жир из сковородки после первой обжарки, добавляем красное сухое вино, выпариваем его и добавляем соль, перец и сливочное масло.

Приятного тебе аппетита!