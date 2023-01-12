Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями ценными и действенными советами по приготовлению утки.
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Кроме секретов и советов, шеф-повар подготовил вкусный и сытный рецепт запеченной утки с яблоками. Как известно, такое сочетание ингредиентов вызовет овации у каждого, кто ее попробует.
Советы по приготовлению утки
- Если утка свыше 1,3 – 1,5 килограмма, то и готовить ее нужно больше. На каждые дополнительные 0,5 кг прибавляем еще 30 минут на 120 градусов. Увеличиваем количество других продуктов.
- ️Можно использовать разные корнеплоды вместо картофеля.
- ️Можно добавлять зерновую горчицу вместо дижонской.
- ️Можно готовить утку в гусятнице.
- Очень важно готовить утку плотно закрывая ее фольгой или в закрытой гусятнице, чтобы она не была сухой.
Рецепт запеченной утки с яблоками
- Время: 4 часа (без учета маринования)
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для маринада смешиваем мед, горчицу, соль и перец. Соль лучше всего брать из расчета 10 – 12 граммов на 1 килограмм утки.
- Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 дня просолиться.
- Достаем утку из холодного места и кладем на середину подготовленной фольги: складываем ее в 2 слоя и готовим большой кусок, чтобы он полностью покрыл птицу.
- Очищаем яблоки, их можно тоже смазывать чуть-чуть маринадом (по желанию). Кладем все в утку, а не влезающую часть можно выложить рядом.
- Картофель разрезаем пополам, подкладываем под утку по бокам.
- Последнюю фалангу крыльев утки отрезаем, а ножки обвязываем шпагатом, чтобы было красиво.
- Добавляем белого вина и трав по желанию: чабрец, розмарин и хорошо упаковываем в фольгу "челноком", чтобы сок не вытекал.
- Плотно закрываем фольгу, чтобы утка готовилась в своем соке и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. Уменьшаем температуру 120 градусов и еще готовим 2 – 2,5 часа.
- Далее открываем фольгу, поливаем полученным соком, поднимаем температуру до 200 – 220 и доводим до румяной корочки.
Достаем и смакуем!