Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями ценными и действенными советами по приготовлению утки.

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Кроме секретов и советов, шеф-повар подготовил вкусный и сытный рецепт запеченной утки с яблоками. Как известно, такое сочетание ингредиентов вызовет овации у каждого, кто ее попробует.

Советы по приготовлению утки

Если утка свыше 1,3 – 1,5 килограмма, то и готовить ее нужно больше. На каждые дополнительные 0,5 кг прибавляем еще 30 минут на 120 градусов. Увеличиваем количество других продуктов.

️Можно использовать разные корнеплоды вместо картофеля.

️Можно добавлять зерновую горчицу вместо дижонской.

️Можно готовить утку в гусятнице.

Очень важно готовить утку плотно закрывая ее фольгой или в закрытой гусятнице, чтобы она не была сухой.

Рецепт запеченной утки с яблоками

Время: 4 часа (без учета маринования)

4 часа (без учета маринования) Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1,3 килограмма утки;

– 5 небольших картофелин;

– 5 зеленых яблок;

– 60 граммов меда;

– 55 граммов дижонской горчицы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Для маринада смешиваем мед, горчицу, соль и перец. Соль лучше всего брать из расчета 10 – 12 граммов на 1 килограмм утки.

Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 дня просолиться.

Достаем утку из холодного места и кладем на середину подготовленной фольги: складываем ее в 2 слоя и готовим большой кусок, чтобы он полностью покрыл птицу.

Очищаем яблоки, их можно тоже смазывать чуть-чуть маринадом (по желанию). Кладем все в утку, а не влезающую часть можно выложить рядом.

Картофель разрезаем пополам, подкладываем под утку по бокам.

Последнюю фалангу крыльев утки отрезаем, а ножки обвязываем шпагатом, чтобы было красиво.

Добавляем белого вина и трав по желанию: чабрец, розмарин и хорошо упаковываем в фольгу "челноком", чтобы сок не вытекал.

Плотно закрываем фольгу, чтобы утка готовилась в своем соке и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. Уменьшаем температуру 120 градусов и еще готовим 2 – 2,5 часа.

Далее открываем фольгу, поливаем полученным соком, поднимаем температуру до 200 – 220 и доводим до румяной корочки.

Достаем и смакуем!