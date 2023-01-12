Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами цінними та дієвими порадами, щодо приготування качки.

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Окрім секретів та порад, шеф-кухар підготував смачний та ситний рецепт запеченої качки з яблуками. Як відомо, таке поєднання інгредієнтів викличе овації у кожного, хто її скуштує.

Поради по приготуванню качки

Якщо качка понад 1,3 – 1,5 кілограма, то і готувати її потрібно більше. На кожні додаткові 0,5 кг додаємо ще 30 хвилин на 120 градусів. Збільшуємо також кількість інших продуктів.

️Можна використовувати різні коренеплоди замість картоплі.

️Можна додавати зернову гірчицю замість діжонської.

️Можна готувати качку в гусятниці.

Дуже важливо готувати качку щільно закриваючи її фольгою або в закритій гусятниці, щоб вона не була сухою.

Рецепт запеченої качки з яблуками

Час: 4 години (без урахування маринування)

4 години (без урахування маринування) Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1,3 кілограма качки;

– 5 невеликих картоплин;

– 5 зелених яблук;

– 60 грамів меду;

– 55 грамів діжонської гірчиці;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець.️ Сіль найкраще брати з розрахунку 10 – 12 грамів на 1 кілограм качки.

Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч, а можна навіть і на 2 дні просолитися.

Дістаємо качку з холодного місця та кладемо на середину підготованої фольги: складаємо її у 2 шари й готуємо великий шмат, щоб він повністю покрив птицю.

Очищаємо яблука, їх можна теж змащувати трохи маринадом (за бажанням). Кладемо все в качку, а частину, яка не влізає можна викласти поруч.

Картоплю розрізаємо навпіл, підкладаємо під качку по боках.

Останню фалангу крил качки відрізаємо, а ніжки обв'язуємо шпагатом, щоб було красиво.

Додаємо білого вина та трав за бажанням: чебрець, розмарин і добре пакуємо у фольгу "човником", щоб сік не витікав.

Щільно закриваємо фольгу, щоб качка готувалася у власному соку і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Зменшуємо температуру 120 градусів і ще готуємо 2 – 2,5 години.

Далі відкриваємо фольгу, поливаємо отриманим соком, підіймаємо температуру до 200 – 220 і доводимо до рум’яної скоринки.

Дістаємо та смакуємо️!