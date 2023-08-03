Не поступайте так никогда, чтобы не испортить белые грибы

Планируете заготовить белые грибы на зиму, чтобы потом готовить вкусные ухи и подливки к столу, но не знаете, как сделать это правильно? У нас есть несколько ценных советов.

Мы расскажем, как выбирать грибы от этапа срезания их в лесу до заготовки дома. Так продукт будет не только полезным и вкусным, но и безопасным для употребления.

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Как правильно чистить белые грибы

После среза грибов в лесу тщательно осмотрите его на наличие видимых повреждений структуры, следов от насекомых или гнили.

Далее приступаем к чистке ножки. Самую нижнюю часть нужно полностью удалить из-за большого скопления грязи. Место среза осматривают наличие ходов от червей. Если они в большом количестве, гриб лучше выбросить.

Следующим этапом является осмотр нижней части шляпки. Его нужно осторожно очистить от хвои, мха и травы.

Белые грибы нужно промыть сразу по прибытии домой. Используйте прохладную проточную воду и маленькую щеточку.

Замачивать белые грибы не нужно, это только навредит вкусу и структуре продукта.

Далее грибы сушат с помощью полотенца или бумаги.

Чистка белых грибов для сушки

Продукт тщательно очищают от грязи с помощью щетки. Также его протирают тряпкой или влажным полотенцем. Ни в коем случае не замучивайте грибы, они впитывают влагу, как губка. Собирать грибы лучше вдали от населенных пунктов и дорог: продукт впитывает вредные вещества.

Грибы запрещено есть людям со слабым желудком и индивидуальной непереносимостью. Также нельзя давать их маленьким детям.