Ми розповімо як обирати гриби від етапу зрізання їх у лісі до заготівлі вдома. Так продукт буде не тільки корисним та смачним, ай безпечним до вживання.

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Як правильно чистити білі гриби

Після зрізу грибів у лісі ретельно огляньте його на наявність видимих пошкоджень структури, слідів від комах або гнилі.

Далі розпочинаємо чищення ніжки. Саму нижню частину потрібно повністю видалити з-за великого скупчення бруду. Місце зрізу оглядають на наявність ходів від черв’яків. Якщо вони є у великій кількості, гриб краще викинути.

Наступним етапом є огляд нижній частині капелюшки. Його потрібно обережно очистити від хвої, моху і трави.

Білі гриби потрібно промити відразу після прибуття додому. Використовуйте прохолодну проточну воду та маленьку щіточку.

Замочувати білі гриби не потрібно, це тільки нашкодить смаку та структурі продукту.

Далі гриби сушать за допомогою рушника або паперу.

Чистка білих грибів для сушіння

Продукт ретельно очищають від бруду за допомогою щітки. Також його протирають ганчіркою або вологим рушником. В жодному разі не замучуйте гриби, вони вбирають вологу, як губка. Збирати гриби краще далеко від населених пунктів і доріг: продукт вбирає шкідливі речовини.

Гриби заборонено їсти людям зі слабким шлунком і індивідуальною непереносимістю. Також не можна давати їх маленьким дітям.