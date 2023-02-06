Запеченная свинина целым куском отлично подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Особенность этого рецепта: маринад на кефире, тесто в котором свинина будет готовиться в духовке.
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Нарежьте готовую закуску тонкими ломтиками и подавайте с хлебом, в гарниры, овощные салаты или мясную нарезку.
Рецепт запеченной свинины в тесте
- Время: 18 часов
- Порции: 6
Приготовление:
- Свинину замачиваем в кефире на два часа. Содержащаяся в нем кислота сделает свинину мягкой и нежной.
- Отдельно соединяем все ингредиенты для маринада. Промываем свинину от кефира и окунаем в маринаде. Прячем под пищевую пленку и ставим в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Время от времени переворачиваем мясо, чтобы хорошо промариновалось.
- Просушиваем мясо бумажной салфеткой, натираем толстым слоем теста. Для него просто вымешайте муку с водой венчиком.
- Выкладываем мясо на противень застеленный фольгой. Выпекаем при 180 градусах полтора часа.
- Готовое мясо должно иметь хрустящую красную корочку из теста. При прокалывании должен выделяться прозрачный сок. Вилка должна заходить в мясо легонько без особого напора.
Приятного аппетита!