Запечена свинина цілим шматком чудово підійде як до буденного столу, так і до святкового. Особливість цього рецепта: маринад на кефірі, тісто в якому свинина буде готуватися в духовці.

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Наріжте готову закуску тонкими скибками та подавайте з хлібом, до гарнірів, овочевих салатів чи до м'ясної нарізки.

Рецепт запеченої свинини в тісті

Час: 18 годин

18 годин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм нежирної свинини;

– 400 грамів кефіру;

– 100 грамів апельсинового соку;

– 200 грамів води;

– 1 столова ложка гранульованого часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка гірчиці.

Для тіста:

– 80 грамів борошна;

– 100 грамів води.

Приготування:

Свинину замочуємо у кефірі на дві годинки. Кислота, що міститься в ньому зробить свинину м’якою та ніжною.

Окремо з'єднуємо усі інгредієнти для маринаду. Промиваємо свинину від кефіру і занурюємо в маринаді. Ховаємо під харчову плівку і ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Час від часу перевертаємо м’ясо, щоб добре промаринувалось.

Просушуємо м'ясо паперовою серветкою, натираємо товстим шаром тіста. Для нього просто вимішайте борошно з водою вінчиком.

Викладаємо м'ясо на деко застелене фольгою. Випікаємо при 180 градусах півтори години.

Готове м'ясо повинне мати хрустку червону кірочку з тіста. При проколюванні повинен виділятися прозорий сік. Виделка повинна заходити в м'ясо легесенько без особливого натиску.

Смачного!