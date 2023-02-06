Как правильно запечь кусок свинины: рецепт мяса в тесте

Купили кусок свинины и не знаете как правильно ее приготовить? Мы вас научим по особому рецепту.

Запеченная свинина целым куском отлично подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Особенность этого рецепта: маринад на кефире, тесто в котором свинина будет готовиться в духовке.

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Нарежьте готовую закуску тонкими ломтиками и подавайте с хлебом, в гарниры, овощные салаты или мясную нарезку.

Рецепт запеченной свинины в тесте

Время: 18 часов

18 часов Порции: 6

– 1 килограмм нежирной свинины;– 400 граммов кефира;– 100 граммов апельсинового сока;– 200 граммов воды;– 1 столовая ложка гранулированного чеснока;– 2 столовые ложки соли;– 1 столовая ложка горчицы.– 80 граммов муки;– 100 граммов воды.

Приготовление:

Свинину замачиваем в кефире на два часа. Содержащаяся в нем кислота сделает свинину мягкой и нежной.

Отдельно соединяем все ингредиенты для маринада. Промываем свинину от кефира и окунаем в маринаде. Прячем под пищевую пленку и ставим в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Время от времени переворачиваем мясо, чтобы хорошо промариновалось.

Просушиваем мясо бумажной салфеткой, натираем толстым слоем теста. Для него просто вымешайте муку с водой венчиком.

Выкладываем мясо на противень застеленный фольгой. Выпекаем при 180 градусах полтора часа.

Готовое мясо должно иметь хрустящую красную корочку из теста. При прокалывании должен выделяться прозрачный сок. Вилка должна заходить в мясо легонько без особого напора.

Приятного аппетита!