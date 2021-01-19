Как правильно засолить красную рыбу дома: рассказывает Владимир Ярославский
Все мы любим красную рыбку на бутерброде со сливочным маслом, но покупая в магазине она часто не того качества, которого хочется, еще и с множеством консервантов. Владимир Ярославский с радостью научит читателей Smachno News, как правильно засаливать красную рыбу дома и наслаждаться ею в любое время.
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал на своей странице в инстаграм, как правильно засаливать красную рыбу на дому.
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Шеф-повар умело готовит не только классические блюда, но и учит подписчиков в соцсетях, как правильно обращаться с тем или иным продуктом на кухне.
Как правильно засолить красную рыбу
- Тщательно помойте рыбу, снимите кожу и удалите косточки.
- Смешайте соль с сахаром и посыпьте смесью рыбу с обеих сторон.
- Сбрызните рыбу оливковым маслом и посыпьте цедрой лайма.
- Добавьте к рыбе черного молотого перца, специй на ваш вкус: тимьян, розмарин или любую другую зелень.
- Полейте красную рыбу алкоголем и накройте ее пищевой пленкой.
- Отправьте рыбу в холодильник засаливаться на ночь.
Утром достаньте готовую рыбу из холодильника и легонько протрите бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и соль.
Заверните рыбу снова в пищевую пленку и дайте ей еще настояться до вечера, чтобы она "созрела".
Владимир Ярославский также предлагает вам заменить цедру лайма на цедру лимона, апельсина или мандаринки.
Храните засоленную красную рыбу в течение недели в холодильнике, плотно заматывайте ее в пищевую пленку или поместите в контейнер для еды.
Источник: SmachnoNews
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