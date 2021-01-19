Все мы любим красную рыбку на бутерброде со сливочным маслом, но покупая в магазине она часто не того качества, которого хочется, еще и с множеством консервантов. Владимир Ярославский с радостью научит читателей Smachno News, как правильно засаливать красную рыбу дома и наслаждаться ею в любое время.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал на своей странице в инстаграм, как правильно засаливать красную рыбу на дому.

Читайте также Начинайте учить украинский язык – Евгений Клопотенко написал письмо королеве Елизавете II

Шеф-повар умело готовит не только классические блюда, но и учит подписчиков в соцсетях, как правильно обращаться с тем или иным продуктом на кухне.

Как правильно засолить красную рыбу

Ингредиенты:

– 1,2 кг красной рыбы;

– 2 ст. л морской соли;

– черный молотый перец;

– оливковое масло;

– цедра лайма;

– 1 ст. л сахара;

– 2 ст. л виски, бренди или джина.

Тщательно помойте рыбу, снимите кожу и удалите косточки. Смешайте соль с сахаром и посыпьте смесью рыбу с обеих сторон. Сбрызните рыбу оливковым маслом и посыпьте цедрой лайма. Добавьте к рыбе черного молотого перца, специй на ваш вкус: тимьян, розмарин или любую другую зелень. Полейте красную рыбу алкоголем и накройте ее пищевой пленкой. Отправьте рыбу в холодильник засаливаться на ночь.

Утром достаньте готовую рыбу из холодильника и легонько протрите бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу и соль.

Заверните рыбу снова в пищевую пленку и дайте ей еще настояться до вечера, чтобы она "созрела".

Владимир Ярославский также предлагает вам заменить цедру лайма на цедру лимона, апельсина или мандаринки.

Храните засоленную красную рыбу в течение недели в холодильнике, плотно заматывайте ее в пищевую пленку или поместите в контейнер для еды.