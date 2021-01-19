Всі ми любимо червону рибку на канапочці з вершковим маслом, але купуючи в магазині вона часто не тої якості, що хочеться, ще й з безліччю консервантів. Володимир Ярославський радо навчить читачів Smachno News, як правильно засолювати червону рибу вдома та смакувати нею в будь-який час.

Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів на своїй сторінці в інстаграм, як правильно засолювати червону рибу вдома.

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Шеф-кухар вправно готує не тільки класичні страви, а й вчить підписників у соцмережах, як правильно поводитись з тим чи іншим продуктом на кухні.

Як правильно засолити червону рибу

Інгредієнти:

– 1,2 кг червоної риби;

– 2 ст. л морської солі;

– чорний мелений перець;

– оливкова олія;

– цедра лайму;

– 1 ст. л цукру;

– 2 ст. л віскі, бренді або джину.

Ретельно помийте рибу, зніміть шкіру та видаліть кісточки. Змішайте сіль з цукром та посипте сумішшю рибу з обох сторін. Збризніть рибу оливковою олією та посипте цедрою лайма. Додайте до риби чорного меленого перцю, спецій на ваш смак: тим'ян, розмарин або будь-яку іншу зелень. Полийте червону рибу алкоголем та накрийте її харчовою плівкою. Відправте рибу в холодильник засолюватись на ніч.

Зранку дістаньте готову рибу з холодильника та легенько протріть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу та сіль.

Загорніть рибу знову у харчову плівку та дайте їй ще настоятись до вечора, щоб вона "дозріла".

Володимир Ярославський також пропонує вам замінити цедру лайма на цедру лимона, апельсина або мандаринки.

Зберігайте засолену червону рибу протягом тижня в холодильнику, щільно замотуйте її у харчову плівку або помістіть в контейнер для їжі.