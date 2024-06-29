Значительно дешевле и вкуснее, чем магазинный: как правильно засолить лосось
29 июня 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:regine_fris
Лосось является прекрасным ингредиентом для различных блюд. С этой полезной и вкусной рыбой можно приготовить бутерброды, боулы, пасту и тому подобное.
Попробуйте засолить лосось самостоятельно. Он получится вкуснее и дешевле, чем магазинный.
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Слабосоленый лосось
- Время: 15 минут + 12 часов
- Порций: 4
– 500 граммов филе лосося;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки морской соли.
Смотрите, как солить лосось: видео
Приготовление:
- Филе лосося промойте в холодной воде с обеих сторон. Промокните бумажными полотенцами. Уберите кости пинцетом. Пройдитесь пальцами несколько раз со всех сторон, пока не заберете все косточки.
- В отдельной миске смешайте сахар и соль.
- Обильно натрите филе смесью с обеих сторон. Возьмите несколько бумажных полотенец, переложите на них наше филе, сверху накройте еще бумажными полотенцами, сделайте сверток и замотайте его в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 12 часов.
- Через 12 часов снимите пленку и бумажные полотенца, промойте филе в холодной воде, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте.