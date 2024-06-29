Значительно дешевле и вкуснее, чем магазинный: как правильно засолить лосось

29 июня 2024, 16:59
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regine_fris

Лосось является прекрасным ингредиентом для различных блюд. С этой полезной и вкусной рыбой можно приготовить бутерброды, боулы, пасту и тому подобное.

Попробуйте засолить лосось самостоятельно. Он получится вкуснее и дешевле, чем магазинный.

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Слабосоленый лосось

  • Время: 15 минут + 12 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов филе лосося;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки морской соли.

Смотрите, как солить лосось: видео

Приготовление:

  1. Филе лосося промойте в холодной воде с обеих сторон. Промокните бумажными полотенцами. Уберите кости пинцетом. Пройдитесь пальцами несколько раз со всех сторон, пока не заберете все косточки.
  2. В отдельной миске смешайте сахар и соль.
  3. Обильно натрите филе смесью с обеих сторон. Возьмите несколько бумажных полотенец, переложите на них наше филе, сверху накройте еще бумажными полотенцами, сделайте сверток и замотайте его в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 12 часов.
  4. Через 12 часов снимите пленку и бумажные полотенца, промойте филе в холодной воде, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте.

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Автор: Ольга Котів