Для этого летнего супа нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, что все они уже есть в вашем холодильнике.

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Польский холодник

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вымойте все овощи. Нарежьте свеклу мелкими кубиками и пересыпьте ее в кастрюлю. Добавьте измельченные листья и стебли свеклы. Залейте 2 стаканами воды и варите 15 минут. Отставьте остывать.
  2. Тем временем мелко нарежьте пучок укропа и пучок зеленого лука. Натрите на терке огурцы и редис. Выложите овощи в отдельную кастрюлю, добавьте соль и перец.
  3. К охлажденному свекольному отвару добавьте сок половины лимона. Перелейте все в кастрюлю с овощами.
  4. Добавьте кефир, ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте немного измельченного чеснока. Поставьте суп в холодильник и дайте ему немного настояться.