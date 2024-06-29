Для этого летнего супа нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, что все они уже есть в вашем холодильнике.
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Польский холодник
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вымойте все овощи. Нарежьте свеклу мелкими кубиками и пересыпьте ее в кастрюлю. Добавьте измельченные листья и стебли свеклы. Залейте 2 стаканами воды и варите 15 минут. Отставьте остывать.
- Тем временем мелко нарежьте пучок укропа и пучок зеленого лука. Натрите на терке огурцы и редис. Выложите овощи в отдельную кастрюлю, добавьте соль и перец.
- К охлажденному свекольному отвару добавьте сок половины лимона. Перелейте все в кастрюлю с овощами.
- Добавьте кефир, ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте немного измельченного чеснока. Поставьте суп в холодильник и дайте ему немного настояться.