Для этого летнего супа нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, что все они уже есть в вашем холодильнике.

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Польский холодник

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов молодой свеклы;

– 100 граммов листьев свеклы;

– 50 миллилитров лимонного сока;

– 300 граммов огурцов;

– 150 граммов редиса;

– 1 пучок укропа;

– 2 стакана кефира;

– 1 пучок зеленого лука;

– 2 стакана ряженки;

– 2 стакана воды;

– соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

Вымойте все овощи. Нарежьте свеклу мелкими кубиками и пересыпьте ее в кастрюлю. Добавьте измельченные листья и стебли свеклы. Залейте 2 стаканами воды и варите 15 минут. Отставьте остывать. Тем временем мелко нарежьте пучок укропа и пучок зеленого лука. Натрите на терке огурцы и редис. Выложите овощи в отдельную кастрюлю, добавьте соль и перец. К охлажденному свекольному отвару добавьте сок половины лимона. Перелейте все в кастрюлю с овощами. Добавьте кефир, ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте немного измельченного чеснока. Поставьте суп в холодильник и дайте ему немного настояться.

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