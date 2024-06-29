Спробуйте засолити лосось самотужки. Він вийде смачнішим та дешевшим, ніж магазинний.
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Слабосолоний лосось
- Час: 15 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Філе лосося промийте у холодній воді з обох сторін. Промокніть паперовими рушниками. Приберіть кістки пінцетом. Пройдіться пальцями декілька разів зі всіх сторін, поки не заберете усі кісточки.
- В окремій мисці змішайте цукор та сіль.
- Рясно натріть філе сумішшю з обох сторін. Візьміть декілька паперових рушників, перекладіть на них наше філе, зверху накрийте ще паперовими рушниками, зробіть згорток та замотайте його у харчову плівку. Відправте у холодильник на 12 годин.
- Через 12 годин зніміть плівку та паперові рушники, промийте філе у холодній воді, обсушіть паперовими рушниками та наріжте.