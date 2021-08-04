Гейзерная кофеварка – важнейшее приспособление для кофеманов. Чтобы у напитка был яркий вкус, варите его именно в ней.
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В отличие от обычной турки гейзерная кофеварка нагревает молотый кофе, прежде чем он соединится с водой. Именно поэтому приготовленный таким образом кофе отличается насыщенным вкусом.
Горячий кофе / Фото Простой дом
Насчет аромата, гейзерная кофеварка немного "проигрывает" турке, также в напитке присутствует легкая кислинка и горчинка. Если вам нравится именно такой вкус кофе – гейзерная кофеварка для вас идеальный вариант для приготовления ароматного горячего напитка.
Чтобы облегчить выбор, выберите вкус кофе, который вам нравится:
- Мягкий вкус кофе – френч-пресс;
- Средний вкус кофе – турка;
- Насыщенный вкус кофе – гейзерная кофеварка.
Как пользоваться гейзерной кофеваркой
Если использование турки и френч-пресса кажется нам довольно простым, то гейзерной кофеваркой нужно пользоваться правильно, чтобы не испортить напиток.
Гейзерная кофеварка / Фото Блог о кофе
- Следите за уровнем воды и временем ее нагрева в кофеварке, ведь от них зависит вкус напитка. Если передержать кофе будет горьким и пережаренным.
- Не оставляйте кофеварку на плите без присмотра – она может взорваться от перегрева.
Как заварить кофе в гейзерной кофеварке
- Раскрутите кофеварку. В нижний отдел налейте воду. Можно заливать воду как горячую, так и холодную. Она не должна превышать допустимое деление и не перекрывать его.
Кофе в гейзерной кофеварке / Фото Деспозит фото
- На нижний отдел кофеварки установите фильтр и заполните его молотым кофе. Не утрамбовывайте его, оставьте рассыпным.
- Соедините детали кофеварки и плотно закрутите ее отделы.
Кофе в гейзерной кофеварке / Фото Деспозит фото
- Отправьте прибор на плиту. Как только кофеварка начинает шипеть – выключайте огонь. Оставьте напиток в кофеварке постоять 1 – 2 минуты.
- Ваш кофе готов. Приятного аппетита!