Гейзерна кавоварка – одна з найпопулярніших, для приготування гарячого напою. Якщо ви полюбляєте каву з яскравим смаком, вона чудово підійде для заварювання напою.

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У порівнянні з класичною туркою, гейзерна кавоварка нагріває мелену каву перед тим, як вона вступить в контакт з водою. Також приготована в ній кава наповнена яскравим смаком, на відміну від напою приготованому в турці.



Гаряча кава / Фото Простий дім

Щодо аромату, гейзерна кавоварка трішки "програє" турці, також в напої присутня легка кислинка та гірчинка. Якщо вам довподоби саме такий смак кави – гейзерна кавоварка для вас ідеальний варіант для приготування ароматного гарячого напою.

Щоб полегшити вибір, оберіть смак кави, який вам довподоби:

М'який смак кави – френч-прес;

смак кави – френч-прес; Середній смак кави – турка;

смак кави – турка; Насичений смак кави – гейзерна кавоварка.

Як користувати гейзерною кавоваркою

Якщо використання турки та френч-пресу здається нам доволі простим, то з гейзерною кавоваркою потрібно користуватися правильно, щоб не зіпсувати напій.



Гейзерна кавоварка / Фото Блог про каву

Стежте за рівнем води та часом її нагрівання в кавоварці, адже від них залежить смак напою. Якщо перетримати кава буде гіркою та пересмаженою.

напою. Якщо перетримати кава буде гіркою та пересмаженою. Не залишайте кавоварку на плиті без нагляду – вона може вибухнути від перегріву.

Як заварити каву в гейзерній кавоварці