Гейзерна кавоварка – одна з найпопулярніших, для приготування гарячого напою. Якщо ви полюбляєте каву з яскравим смаком, вона чудово підійде для заварювання напою.

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У порівнянні з класичною туркою, гейзерна кавоварка нагріває мелену каву перед тим, як вона вступить в контакт з водою. Також приготована в ній кава наповнена яскравим смаком, на відміну від напою приготованому в турці.

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Гаряча кава / Фото Простий дім

Щодо аромату, гейзерна кавоварка трішки "програє" турці, також в напої присутня легка кислинка та гірчинка. Якщо вам довподоби саме такий смак кави – гейзерна кавоварка для вас ідеальний варіант для приготування ароматного гарячого напою.

Щоб полегшити вибір, оберіть смак кави, який вам довподоби:

  • М'який смак кави – френч-прес;
  • Середній смак кави – турка;
  • Насичений смак кави – гейзерна кавоварка.

Як користувати гейзерною кавоваркою

Якщо використання турки та френч-пресу здається нам доволі простим, то з гейзерною кавоваркою потрібно користуватися правильно, щоб не зіпсувати напій.

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Гейзерна кавоварка / Фото Блог про каву

  • Стежте за рівнем води та часом її нагрівання в кавоварці, адже від них залежить смак напою. Якщо перетримати кава буде гіркою та пересмаженою.
  • Не залишайте кавоварку на плиті без нагляду – вона може вибухнути від перегріву.

Як заварити каву в гейзерній кавоварці

  1. Розкрутіть кавоварку. В нижній відділ налийте воду. Можна заливати воду як гарячу, так і холодну. Вона не повинна перевищувати допустиму поділку та не перекривати її.

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    Кава в гейзерній кавоварці / Фото Деспозіт фото
  2. На нижній відділ кавоварки встановіть фільтр та заповніть його меленою кавою. Не втрамбовуйте її, залишіть розсипною.
  3. З'єднайте деталі кавоварки та щільно закрутіть її відділи.

    кава
    Кава в гейзерній кавоварці / Фото Деспозіт фото
  4. Відправте прилад на плиту. Як тільки кавоварка починає шипіти – вимикайте вогонь. Залишіть напій в кавоварці постояти 1 – 2 хвилини.
  5. Ваша кава готова. Смачного!