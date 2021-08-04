Не повторяйте старых ошибок: как правильно сварить кофе в гейзерной кофеварке

Ваше утро начинается с кофе? А как вы его готовите? В турке, кофемашине, капельной или гейзерной кофеварке? Или же просто завариваете кипятком в кружке? Рассказываем, как готовить кофе в гейзерной кофеварке так, чтобы напиток получался ароматным и насыщенным.

Гейзерная кофеварка – важнейшее приспособление для кофеманов. Чтобы у напитка был яркий вкус, варите его именно в ней.

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В отличие от обычной турки гейзерная кофеварка нагревает молотый кофе, прежде чем он соединится с водой. Именно поэтому приготовленный таким образом кофе отличается насыщенным вкусом.



Горячий кофе / Фото Простой дом

Насчет аромата, гейзерная кофеварка немного "проигрывает" турке, также в напитке присутствует легкая кислинка и горчинка. Если вам нравится именно такой вкус кофе – гейзерная кофеварка для вас идеальный вариант для приготовления ароматного горячего напитка.

Чтобы облегчить выбор, выберите вкус кофе, который вам нравится:

Мягкий вкус кофе – френч-пресс;

– френч-пресс; Средний вкус кофе – турка;

– турка; Насыщенный вкус кофе – гейзерная кофеварка.

Как пользоваться гейзерной кофеваркой

Если использование турки и френч-пресса кажется нам довольно простым, то гейзерной кофеваркой нужно пользоваться правильно, чтобы не испортить напиток.



Гейзерная кофеварка / Фото Блог о кофе

Следите за уровнем воды и временем ее нагрева в кофеварке, ведь от них зависит вкус напитка. Если передержать кофе будет горьким и пережаренным.

напитка. Если передержать кофе будет горьким и пережаренным. Не оставляйте кофеварку на плите без присмотра – она может взорваться от перегрева.

Как заварить кофе в гейзерной кофеварке