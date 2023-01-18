Блюда в стиле Венздей: готовим тартар из говядины
18 января 2023, 13:31Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Пока все в ожидании нового сезона сериала "Венздей", мы предлагаем приготовить блюдо, которое точно понравилось бы главной героине ленты.
Тартар из говядины – особое блюдо, которое не каждый сможет отведать, но для храбрецов оно станет настоящим открытием.
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Чтобы приготовить настоящий тартар из говядины, особенно тщательно нужно выбрать мясо, ведь оно не подлежит в рецептуре термической обработке. Вкус говядины подчеркнут корнишоны, каперсы, горчица и яичный желток.
Рецепт тартара из говядины
- Время: 10 минут
- Порции: 1
– 150 граммов говядины;
– 20 граммов корнишонов;
– 10 граммов каперсов;
– 12 граммов лука;
– 5 граммов дижонской горчицы;
– 5 граммов горчицы в зернах;
– куриный желток;
– 2 грамма ворчестера;
– 15 граммов оливкового масла;
– соль;
– черный молотый перец;
– 12 граммов кетчупа;
– табаско по желанию.
Приготовление:
- Главное качественное мясо – только говядина. Лучше та, которая для стейков выдержана: сухого или влажного созревания. Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку или лопаточную задние части. Это очень важно – безопасность питания, поэтому повторяем с большим вниманием.
- Нарезаем мясо кубиком 5х5 миллиметров, остальные ингредиенты нарезаем мелкими кусочками.
- Все хорошо перемешиваем и выкладываем через кольцо на тарелку.
- Желток можно подать сверху на тартаре. При желании можно дополнительно посыпать блюдо сыром пармезан.
Пусть вкушает!