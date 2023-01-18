Блюда в стиле Венздей: готовим тартар из говядины

Пока все в ожидании нового сезона сериала "Венздей", мы предлагаем приготовить блюдо, которое точно понравилось бы главной героине ленты.

Тартар из говядины – особое блюдо, которое не каждый сможет отведать, но для храбрецов оно станет настоящим открытием.

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Чтобы приготовить настоящий тартар из говядины, особенно тщательно нужно выбрать мясо, ведь оно не подлежит в рецептуре термической обработке. Вкус говядины подчеркнут корнишоны, каперсы, горчица и яичный желток.

Рецепт тартара из говядины

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

– 150 граммов говядины;– 20 граммов корнишонов;– 10 граммов каперсов;– 12 граммов лука;– 5 граммов дижонской горчицы;– 5 граммов горчицы в зернах;– куриный желток;– 2 грамма ворчестера;– 15 граммов оливкового масла;– соль;– черный молотый перец;– 12 граммов кетчупа;– табаско по желанию.

Приготовление:

Главное качественное мясо – только говядина. Лучше та, которая для стейков выдержана: сухого или влажного созревания. Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку или лопаточную задние части. Это очень важно – безопасность питания, поэтому повторяем с большим вниманием.

Нарезаем мясо кубиком 5х5 миллиметров, остальные ингредиенты нарезаем мелкими кусочками.

Все хорошо перемешиваем и выкладываем через кольцо на тарелку.

Желток можно подать сверху на тартаре. При желании можно дополнительно посыпать блюдо сыром пармезан.

Пусть вкушает!