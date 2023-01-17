Есть несколько способов начинить пончики, но только один гарантирует, что начинка останется внутри. Приготовление сладостей не составит труда, если вы приобретете специальный шприц или кондитерский рукав и наполните чем-то сладким уже обжаренную выпечку.

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Эффективный способ начинки

Пампухи можно фаршировать как до, так и после жарки. Однако гораздо лучшим выбором будет добавить варенье после приготовления дрожжевого теста.

Праздничное лакомство/ Фото unsplash

Это имеет много преимуществ. Во-первых, пустой пончик прожарится равномерно. Без начинки не возникнет ситуации, когда из-за разного веса на отдельных участках можно получить изделие с кусочками сырого теста.

Фаршируя пампухи перед жаркой, следует тщательно заклеить края теста. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так и содержимое выплеснется.

Особый десерт / Фото unsplash

Как правильно начинять пампухи

Теплые пончики можно легко наполнить начинкой с помощью кондитерского мешка. Нужно только смелым движением сделать небольшую дырочку и выдавить начинку внутрь.

Благодаря этому способу ваши пончики будут иметь не только прекрасный вкус, но и вид.