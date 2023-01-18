Тартар з яловичини – особлива страва, яку не кожен зможе скуштувати, але для сміливців вона стане справжнім відкриттям.

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Щоб приготувати справжній тартар з яловичини особливо прискіпливо потрібно обрати м'ясо, адже воно не підлягає у рецептурі термічній обробці. Смак яловичини підкреслять корнішони, каперси, гірчиця та яєчний жовток.

Рецепт тартару з яловичини

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 грамів яловичини;

– 20 грамів корнішонів;

– 10 грамів каперсів;

– 12 грамів цибулі;

– 5 грамів діжонської гірчиці;

– 5 грамів гірчиці в зернах;

– курячий жовток;

– 2 грами ворчестера;

– 15 грамів оливкової олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 12 грамів кетчупу;

– табаско за бажанням.

Приготування:

Головне якісне м’ясо – тільки яловичина. Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторюємо з великою увагою️.

Нарізаємо м'ясо кубиком 5х5 міліметрів, решту інгредієнтів нарізаємо дрібними шматочками.

Усе добре перемішуємо та викладаємо через кільце на тарілку.

Жовток можна подати зверху на тартарі. За бажанням можна додатково посипати страву сиром пармезан.

Нехай смакує!