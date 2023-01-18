Тартар з яловичини – особлива страва, яку не кожен зможе скуштувати, але для сміливців вона стане справжнім відкриттям.

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Щоб приготувати справжній тартар з яловичини особливо прискіпливо потрібно обрати м'ясо, адже воно не підлягає у рецептурі термічній обробці. Смак яловичини підкреслять корнішони, каперси, гірчиця та яєчний жовток.

Рецепт тартару з яловичини

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Головне якісне м’ясо – тільки яловичина. Краще та, яка для стейків, витримана: сухого чи вологого дозрівання. Або якраз тут можна брати заморожену вирізку, чи лопаткову, задні частини. Це дуже важливо – безпека харчування, тож повторюємо з великою увагою️.
  • Нарізаємо м'ясо кубиком 5х5 міліметрів, решту інгредієнтів нарізаємо дрібними шматочками.
  • Усе добре перемішуємо та викладаємо через кільце на тарілку.
  • Жовток можна подати зверху на тартарі. За бажанням можна додатково посипати страву сиром пармезан.

Нехай смакує!