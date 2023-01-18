Тартар из говядины – особое блюдо, которое не каждый сможет отведать, но для храбрецов оно станет настоящим открытием.

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Чтобы приготовить настоящий тартар из говядины, особенно тщательно нужно выбрать мясо, ведь оно не подлежит в рецептуре термической обработке. Вкус говядины подчеркнут корнишоны, каперсы, горчица и яичный желток.

Рецепт тартара из говядины

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Главное качественное мясо – только говядина. Лучше та, которая для стейков выдержана: сухого или влажного созревания. Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку или лопаточную задние части. Это очень важно – безопасность питания, поэтому повторяем с большим вниманием.
  • Нарезаем мясо кубиком 5х5 миллиметров, остальные ингредиенты нарезаем мелкими кусочками.
  • Все хорошо перемешиваем и выкладываем через кольцо на тарелку.
  • Желток можно подать сверху на тартаре. При желании можно дополнительно посыпать блюдо сыром пармезан.

Пусть вкушает!