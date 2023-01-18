Тартар из говядины – особое блюдо, которое не каждый сможет отведать, но для храбрецов оно станет настоящим открытием.

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Чтобы приготовить настоящий тартар из говядины, особенно тщательно нужно выбрать мясо, ведь оно не подлежит в рецептуре термической обработке. Вкус говядины подчеркнут корнишоны, каперсы, горчица и яичный желток.

Рецепт тартара из говядины

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов говядины;

– 20 граммов корнишонов;

– 10 граммов каперсов;

– 12 граммов лука;

– 5 граммов дижонской горчицы;

– 5 граммов горчицы в зернах;

– куриный желток;

– 2 грамма ворчестера;

– 15 граммов оливкового масла;

– соль;

– черный молотый перец;

– 12 граммов кетчупа;

– табаско по желанию.

Приготовление:

Главное качественное мясо – только говядина. Лучше та, которая для стейков выдержана: сухого или влажного созревания. Или как раз здесь можно брать замороженную вырезку или лопаточную задние части. Это очень важно – безопасность питания, поэтому повторяем с большим вниманием.

Нарезаем мясо кубиком 5х5 миллиметров, остальные ингредиенты нарезаем мелкими кусочками.

Все хорошо перемешиваем и выкладываем через кольцо на тарелку.

Желток можно подать сверху на тартаре. При желании можно дополнительно посыпать блюдо сыром пармезан.

Пусть вкушает!