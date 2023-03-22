Баклажан запеченный с сыром – идеальный вариант закуски к праздничному или обыденному столу. Рецепт блюда довольно прост, его можно готовить даже из баклажанов.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом этой простой закуски, чтобы и вы могли убедиться, что готовить просто.

Рецепт баклажанов с сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 600 граммов баклажанов;

– 30 граммов оливкового масла;

– соль;

– 250 граммов сыра моцарелла.

Для соуса:

– 250 граммов помидоров в своем соке;

– 40 граммов оливкового масла;

– 30 граммов сахара;

– соль;

– 30 граммов базилика;

– 15 граммов чеснока.

Приготовление:

Нарезаем баклажан кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. Делаем надрезы не прорезая баклажан до конца.

Выкладываем на противень с пергаментом, предварительно смазанным маслом.

Перебитые помидоры соединяем со всеми ингредиентами и выкладываем на баклажан. Натираем сыр моцарелла сверху.

Отправляем все в разогретую духовку на 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!