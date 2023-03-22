Баклажан запеченный с сыром – идеальный вариант закуски к праздничному или обыденному столу. Рецепт блюда довольно прост, его можно готовить даже из баклажанов.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом этой простой закуски, чтобы и вы могли убедиться, что готовить просто.

Рецепт баклажанов с сыром

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Нарезаем баклажан кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. Делаем надрезы не прорезая баклажан до конца.
  • Выкладываем на противень с пергаментом, предварительно смазанным маслом.
  • Перебитые помидоры соединяем со всеми ингредиентами и выкладываем на баклажан. Натираем сыр моцарелла сверху.
  • Отправляем все в разогретую духовку на 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!