Баклажан запечений з сиром – ідеальний варіант закуски до святкового чи буденного столу. Рецепт страви доволі простий, його можна готувати навіть із заморожених баклажанів.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом цієї простої закуски, аби й ви могли пересвідчитися, що готувати просто.

Рецепт баклажанів з сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 600 грамів баклажанів;

– 30 грамів оливкової олії;

– сіль;

– 250 грамів сиру моцарела.

Для соусу:

– 250 грамів помідорів у своєму соку;

– 40 грамів оливкової олії;

– 30 грамів цукру;

– сіль;

– 30 грамів базиліку;

– 15 грамів часнику.

Приготування:

Нарізаємо баклажан кружальцями товщиною 1,5 – 2 сантиметри. Робимо надрізи не прорізаючи баклажан до кінця.

Викладаємо на деко з пергаментом, попередньо змащене олією.

Перебиті помідори з’єднуємо з всіма інгредієнтами, та викладаємо на баклажан. Натираємо сир моцарела зверху.

Відправляємо все в розігріту духовку на 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!