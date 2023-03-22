Баклажан запеченный с сыром – горячая закуска к праздничному столу
22 марта 2023, 09:55Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Блюда из баклажанов популярны в Украине, хотя больше их в греческой кухне. Обычно мы готовим из них рагу или рулетики, но сегодня предлагаем запечь вместе с сыром.
Баклажан запеченный с сыром – идеальный вариант закуски к праздничному или обыденному столу. Рецепт блюда довольно прост, его можно готовить даже из баклажанов.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом этой простой закуски, чтобы и вы могли убедиться, что готовить просто.
Рецепт баклажанов с сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 600 граммов баклажанов;
– 30 граммов оливкового масла;
– соль;
– 250 граммов сыра моцарелла.
Для соуса:
– 250 граммов помидоров в своем соке;
– 40 граммов оливкового масла;
– 30 граммов сахара;
– соль;
– 30 граммов базилика;
– 15 граммов чеснока.
Приготовление:
- Нарезаем баклажан кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. Делаем надрезы не прорезая баклажан до конца.
- Выкладываем на противень с пергаментом, предварительно смазанным маслом.
- Перебитые помидоры соединяем со всеми ингредиентами и выкладываем на баклажан. Натираем сыр моцарелла сверху.
- Отправляем все в разогретую духовку на 15 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!