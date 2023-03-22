Баклажан запеченный с сыром – горячая закуска к праздничному столу

Блюда из баклажанов популярны в Украине, хотя больше их в греческой кухне. Обычно мы готовим из них рагу или рулетики, но сегодня предлагаем запечь вместе с сыром.

Баклажан запеченный с сыром – идеальный вариант закуски к праздничному или обыденному столу. Рецепт блюда довольно прост, его можно готовить даже из баклажанов.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом этой простой закуски, чтобы и вы могли убедиться, что готовить просто.

Рецепт баклажанов с сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

– 600 граммов баклажанов;– 30 граммов оливкового масла;– соль;– 250 граммов сыра моцарелла.– 250 граммов помидоров в своем соке;– 40 граммов оливкового масла;– 30 граммов сахара;– соль;– 30 граммов базилика;– 15 граммов чеснока.

Приготовление:

Нарезаем баклажан кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. Делаем надрезы не прорезая баклажан до конца.

Выкладываем на противень с пергаментом, предварительно смазанным маслом.

Перебитые помидоры соединяем со всеми ингредиентами и выкладываем на баклажан. Натираем сыр моцарелла сверху.

Отправляем все в разогретую духовку на 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!