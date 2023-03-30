Постный банановый кекс – быстрая и вкусная домашняя выпечка, которую можно готовить хоть каждый день. Обязательно добавьте в тест немного любимых сухофруктов, орешков и бананы.

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Для этого кекса можно использовать свежие бананы, а можно и мороженые или перезрелые. От этого вкус десерта не изменится.

Рецепт постного бананового кекса

  • Время: 65 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Бананы измельчаем вилкой и добавляем растительное масло.
  • Далее просеяна мука, разрыхлитель, сода и молотая корица.
  • Добавляем сок, изюм и клюкву. Предварительно их можно замочить в кипятке, чтобы они не впитывали влагу во время выпечки.
  • Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 60 минут.

Приятного аппетита!