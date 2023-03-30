Постный банановый кекс – быстрая и вкусная домашняя выпечка, которую можно готовить хоть каждый день. Обязательно добавьте в тест немного любимых сухофруктов, орешков и бананы.
Читайте также Итальянский вечер дома: как приготовить пасту Болоньезе с куриным фаршем и томатами
Для этого кекса можно использовать свежие бананы, а можно и мороженые или перезрелые. От этого вкус десерта не изменится.
Рецепт постного бананового кекса
- Время: 65 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Бананы измельчаем вилкой и добавляем растительное масло.
- Далее просеяна мука, разрыхлитель, сода и молотая корица.
- Добавляем сок, изюм и клюкву. Предварительно их можно замочить в кипятке, чтобы они не впитывали влагу во время выпечки.
- Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 60 минут.
Приятного аппетита!