Пісний банановий кекс – швидка та смачна домашня випічка, яку можна готувати хоч щодня. Обов'язково додайте до тіста трішки улюблених сухофруктів, горішків та банани.
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Для цього кексу можна використовувати свіжі банани, а можна й морожені чи перестиглі. Від цього смак десерту не зміниться.
Рецепт пісного бананового кексу
- Час: 65 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Банани подрібнюємо виделкою та додаємо олію.
- Далі просіяне борошно, розпушувач, соду та мелену корицю.
- Додаємо сік, родзинки і журавлину. Попередньо їх можна замочити в окропі, аби вони не вбирали вологу під час випікання.
- Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 60 хвилин.
Смачного!