Пісний банановий кекс – швидка та смачна домашня випічка, яку можна готувати хоч щодня. Обов'язково додайте до тіста трішки улюблених сухофруктів, горішків та банани.

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Для цього кексу можна використовувати свіжі банани, а можна й морожені чи перестиглі. Від цього смак десерту не зміниться.

Рецепт пісного бананового кексу

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 3 банани;

– 60 грамів олії;

– 70 грамів цукру;

– 190 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача для тіста;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 60 грамів мультивітамінного соку, або апельсинового;

– мелена кориця;

– журавлина і родзинки.

Приготування:

Банани подрібнюємо виделкою та додаємо олію.

Далі просіяне борошно, розпушувач, соду та мелену корицю.

Додаємо сік, родзинки і журавлину. Попередньо їх можна замочити в окропі, аби вони не вбирали вологу під час випікання.

Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 60 хвилин.

Смачного!