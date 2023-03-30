Банановый кекс – идеальная домашняя выпечка во время Пасхального поста

Не знаете, что приготовить во время поста из сладкого, ведь всюду входят животные продукты? У нас есть один интересный рецепт с бананами.

Постный банановый кекс – быстрая и вкусная домашняя выпечка, которую можно готовить хоть каждый день. Обязательно добавьте в тест немного любимых сухофруктов, орешков и бананы.

Читайте также Итальянский вечер дома: как приготовить пасту Болоньезе с куриным фаршем и томатами

Для этого кекса можно использовать свежие бананы, а можно и мороженые или перезрелые. От этого вкус десерта не изменится.

Рецепт постного бананового кекса

Время: 65 минут

65 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 3 банана;

– 60 граммов масла;

– 70 граммов сахара;

– 190 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 60 граммов мультивитаминного сока или апельсинового;

– молотая корица;

– клюква и изюм.

Приготовление:

Бананы измельчаем вилкой и добавляем растительное масло.

Далее просеяна мука, разрыхлитель, сода и молотая корица.

Добавляем сок, изюм и клюкву. Предварительно их можно замочить в кипятке, чтобы они не впитывали влагу во время выпечки.

Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 60 минут.

Приятного аппетита!