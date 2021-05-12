Бриош – сладкая булка во французской кухне. Ее готовят из муки, сахара, молока, яиц, сливочного масла, с добавлением дрожжей. Также в тесто добавляют изюм, фрукты или измельченный темный шоколад.

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Как приготовить бриош

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки "Манитоба";

– 35 граммов свежих прессованных дрожжей;

– 250 миллилитров воды;

– 60 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 10 граммов соли;

– 30 + 130-150 граммов сливочного масла 82,5%.

Рекомендую использовать хорошую муку (содержание белка 12-13 граммов) и качественное сливочное масло 82-83% и набраться терпения, потому что тесто любит время и заботу, – прокомментировала Яна Балог.