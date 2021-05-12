Бриош – сладкая булка во французской кухне. Ее готовят из муки, сахара, молока, яиц, сливочного масла, с добавлением дрожжей. Также в тесто добавляют изюм, фрукты или измельченный темный шоколад.
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Как приготовить бриош
Рекомендую использовать хорошую муку (содержание белка 12-13 граммов) и качественное сливочное масло 82-83% и набраться терпения, потому что тесто любит время и заботу, – прокомментировала Яна Балог.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить дрожжи, сахар, воду, яйцо. Замесите эластичное тесто в течение 12 минут. Оставьте на 30-40 минут при комнатной температуре, чтобы тесто подошло в два раза.
- Далее – добавьте 30 граммов сливочного масла, соль. Опять замесите тесто, оставьте еще на 30-40 минут.
- Разделите тесто на две части или на 7-8. Руки и рабочую поверхность смажьте сливочным маслом комнатной температуры. Одну часть теста растяните руками, смажьте сливочным маслом, заверните в рулет.
- 7-8 частей соедините плотно друг к другу или два больших рулета – в один, выложите в форму, снова оставьте.
- В миске взбейте до пышной пены яйцо, смажьте сверху тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте на ломтики. Приятного аппетита!