Бріош – солодка булка у французькій кухні. Її готують з борошна, цукру, молока, яєць, вершкового масла, з додаванням дріжджів. Також у тісто додають родзинки, фрукти або подрібнений темний шоколад.
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Як приготувати бріош
Рекомендую брати хороше борошно (вміст білка 12-13 грамів) та якісне вершкове масло 82-83% та набратись терпіння, бо тісто любить час і піклування, – прокоментувала Яна Балог.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте дріжджі, цукор, воду, яйце. Замісіть еластичне тісто протягом 12 хвилин. Залиште на 30-40 хвилин при кімнатній температурі, щоб тісто підійшло у два рази.
- Далі – додайте 30 грамів вершкового масла, сіль. Знову замісіть тісто, залиште ще на 30-40 хвилин.
- Розділіть тісто на дві частини або на 7-8. Руки та робочу поверхню змастіть вершковим маслом кімнатної температури. Одну частину тіста розтягніть руками, змастіть вершковим маслом, загорніть у рулет.
- 7-8 частин складіть один до одного або два великі рулети з'єднайте в один, викладіть у форму, знову залиште.
- В мисці збийте до пишної піни яйце, змастіть зверху тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
- Дістаньте з духовки. Смачного!