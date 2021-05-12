Бріош – солодка булка у французькій кухні. Її готують з борошна, цукру, молока, яєць, вершкового масла, з додаванням дріжджів. Також у тісто додають родзинки, фрукти або подрібнений темний шоколад.

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Як приготувати бріош

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна "Манітоба";

– 35 грамів свіжих пресованих дріжджів;

– 250 мілілітрів води;

– 60 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 10 грамів солі;

– 30+130-150 грамів вершкового масла 82,5%.

Рекомендую брати хороше борошно (вміст білка 12-13 грамів) та якісне вершкове масло 82-83% та набратись терпіння, бо тісто любить час і піклування, – прокоментувала Яна Балог.