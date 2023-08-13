Рецепт булки с вишней и шоколадом, который приготовит даже начинающий
13 августа 2023, 10:39Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Рыхлые, сладкие булочки – это всегда запах детства. Вкус, который нельзя забыть. Почему бы не приготовить их своими руками и съесть с теплым молоком или кофе? Ну-ка готовить!
Надоели завтраки с оладий или бутербродов? Предлагаем заняться домашней выпечкой и приготовить ароматные булочки. Начинкой будут вишни и шоколад.
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Подайте их со стаканом какао или молока, чаем или компотом. Такое домашнее лакомство станет настоящим наслаждением, как для детей, так и для взрослых.
Рецепт булочек с вишнями и шоколадом
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 400 граммов муки;
– 2 яйца;
– 120 граммов молока;
– 50 граммов сахара;
– 15 граммов свежих дрожжей.
Для начинки:
– 500 граммов вишни;
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– шоколад.
Приготовление:
- Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром, теплым молоком и ложкой муки. Перемешаем и даем постоять в тепле 10 – 15 минут.
- Далее просто смешиваем все ингредиенты, указанные в рецепте до однородности и немного вымешаем тесто. Накрываем и даем постоять час в тепле.
- Готовим начинку. Вишню чистим, засыпаем сахаром и ставим вариться на плиту на медленном огне. Она даст много сока. Хорошо увариваем и если нужно, то загущаем крахмалом. Начинка должна быть очень густой, потому что от этого зависит результат.
- Когда тесто подошло, обходим его и делим на 2 части. Раскатываем каждую, как для рулета, в длину. Смазываем начинкой и скручиваем в рулет. Разрезаем его на две части и формируем.
- Выкладываем в форму, ждем еще 20 минут, смазываем желтком и запекаем при 180 примерно 30 – 40 минут.
- Поливаем растопленным шоколадом и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сэндвич с яйцом.