Надоели завтраки с оладий или бутербродов? Предлагаем заняться домашней выпечкой и приготовить ароматные булочки. Начинкой будут вишни и шоколад.

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Подайте их со стаканом какао или молока, чаем или компотом. Такое домашнее лакомство станет настоящим наслаждением, как для детей, так и для взрослых.

Рецепт булочек с вишнями и шоколадом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Сначала делаем опару. Дрожжи смешиваем с сахаром, теплым молоком и ложкой муки. Перемешаем и даем постоять в тепле 10 – 15 минут.
  • Далее просто смешиваем все ингредиенты, указанные в рецепте до однородности и немного вымешаем тесто. Накрываем и даем постоять час в тепле.
  • Готовим начинку. Вишню чистим, засыпаем сахаром и ставим вариться на плиту на медленном огне. Она даст много сока. Хорошо увариваем и если нужно, то загущаем крахмалом. Начинка должна быть очень густой, потому что от этого зависит результат.
  • Когда тесто подошло, обходим его и делим на 2 части. Раскатываем каждую, как для рулета, в длину. Смазываем начинкой и скручиваем в рулет. Разрезаем его на две части и формируем.
  • Выкладываем в форму, ждем еще 20 минут, смазываем желтком и запекаем при 180 примерно 30 – 40 минут.
  • Поливаем растопленным шоколадом и подаем на стол.

Приятного аппетита!