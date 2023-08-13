Набридли сніданки з оладок чи бутербродів? Пропонуємо зайнятися домашньою випічкою та приготувати ароматні булочки. Начинкою будуть вишні та шоколад.
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Подайте їх зі склянкою какао чи молока, чаєм чи компотом. Такі домашні ласощі стануть справжньою насолодою, як для дітей, так і для дорослих.
Рецепт булочок з вишнями та шоколадом
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку робимо опару. Дріжджі змішуємо з цукром, теплим молоком та ложкою борошна. Перемішаємо та даємо постояти в теплі 10 – 15 хвилин.
- Далі просто змішуємо всі інгредієнти, які вказані в рецепті до однорідності і трохи вимішаємо тісто. Накриваємо і даємо постояти годину в теплі.
- Готуємо начинку. Вишню чистимо, засипаємо цукром і ставимо варитись на плиту на повільний вогонь. Вона дасть багато соку. Добре уварюємо і якщо потрібно, то загущуємо крохмалем. Начинка має бути дуже густою, адже від цього залежить результат.
- Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на 2 частини. Розкачуємо кожну, як для рулету, в довжину. Змащуємо начинкою і скручуємо в рулет. Розрізаємо його на дві частини і формуємо.
- Викладаємо в форму, чекаємо ще 20 хвилин, змащуємо жовтком і запікаємо при 180 приблизно 30 – 40 хвилин.
- Поливаємо розтопленим шоколадом та подаємо до столу.
Смачного!