Набридли сніданки з оладок чи бутербродів? Пропонуємо зайнятися домашньою випічкою та приготувати ароматні булочки. Начинкою будуть вишні та шоколад.

Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Подайте їх зі склянкою какао чи молока, чаєм чи компотом. Такі домашні ласощі стануть справжньою насолодою, як для дітей, так і для дорослих.

Рецепт булочок з вишнями та шоколадом

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти для тіста:

– 400 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 120 грамів молока;

– 50 грамів цукру;

– 15 грамів свіжих дріжджів.

Для начинки:

– 500 грамів вишні;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– шоколад.

Приготування:

Спочатку робимо опару. Дріжджі змішуємо з цукром, теплим молоком та ложкою борошна. Перемішаємо та даємо постояти в теплі 10 – 15 хвилин.

Далі просто змішуємо всі інгредієнти, які вказані в рецепті до однорідності і трохи вимішаємо тісто. Накриваємо і даємо постояти годину в теплі.

Готуємо начинку. Вишню чистимо, засипаємо цукром і ставимо варитись на плиту на повільний вогонь. Вона дасть багато соку. Добре уварюємо і якщо потрібно, то загущуємо крохмалем. Начинка має бути дуже густою, адже від цього залежить результат.

Коли тісто підійшло, обминаємо його і ділимо на 2 частини. Розкачуємо кожну, як для рулету, в довжину. Змащуємо начинкою і скручуємо в рулет. Розрізаємо його на дві частини і формуємо.

Викладаємо в форму, чекаємо ще 20 хвилин, змащуємо жовтком і запікаємо при 180 приблизно 30 – 40 хвилин.

Поливаємо розтопленим шоколадом та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сендвіч з яйцем.