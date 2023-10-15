Яблочные булочки с корицей в слоеном тесте – осенняя выпечка выходного дня

Яблочные булочки с корицей стану настоящим наслаждением для целой семьи. Хрустящая корочка, нежный аромат корицы и сочные запеченные яблоки в тесте – объедение!

Из яблок можно приготовить много любопытных десертов, однако мы предлагаем остановиться на домашней выпечке. А именно на булочках из слоеного теста с корицей и сахаром.

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Такую домашнюю выпечку можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному чаепитию. А если еще добавить шарик мороженого получится еще вкуснее.

Рецепт яблочных булочек в тесте

Время: 40 минут

40 минут Порции: 12 штук

– 3 больших яблока;– 500 граммов слоено-дрожжевого теста;– 2 столовые ложки сахара;– 1 чайная ложка корицы с горкой;– 1 яйцо.

Приготовление:

Нарезаем помытые и очищенные яблоки кольцами. Удаляем серединки с семенами.

Смешиваем корицу и сахар, панируем в этой смеси яблоки с двух сторон.

Разогреваем духовку до 190 градусов.

Раскатываем тесто, нарезаем длинными тонкими полосками. Заворачиваем яблоки через серединки.

Сверху смазываем сформованные булочки яйцом, посыпаем смесью сахара и корицы и отправляем выпекаться.

Через 25-30 минут яблочные булочки будут готовы.

Приятного аппетита!

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