Даже если вы не любите тыкву, эта кашка вам точно понравится, а изюм придает особый вкус и сладость.

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Также к рисово-тыквенной каше можно добавлять курагу, чернослив, вяленую клюкву.

Рецепт рисово-тыквенной каши

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов очищенной тыквы;

– 300 граммов молока;

– 150 граммов риса;

– 15 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Тыкву нарезаем маленькими кубиками, заливаем молоком и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим до мягкости тыквы. Время зависит от сорта тыквы примерно 15 минут.

В это время варим рис на воде удобным способом на 5 минут меньше указанного на упаковке.

Тыкву оставляем кубиками или разминаем пестиком или пробиваем блендером. Добавляем рис, сахар, соль и варим до готовности риса.

По желанию добавляем изюм (также отлично подойдет курага) и варим еще несколько минут.

В конце выключаем огонь, добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Накрываем крышкой и даем настояться 10 – 15 минут (каша еще загустеет).

Приятного аппетита!

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