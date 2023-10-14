Даже если вы не любите тыкву, эта кашка вам точно понравится, а изюм придает особый вкус и сладость.
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Также к рисово-тыквенной каше можно добавлять курагу, чернослив, вяленую клюкву.
Рецепт рисово-тыквенной каши
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Тыкву нарезаем маленькими кубиками, заливаем молоком и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим до мягкости тыквы. Время зависит от сорта тыквы примерно 15 минут.
- В это время варим рис на воде удобным способом на 5 минут меньше указанного на упаковке.
- Тыкву оставляем кубиками или разминаем пестиком или пробиваем блендером. Добавляем рис, сахар, соль и варим до готовности риса.
- По желанию добавляем изюм (также отлично подойдет курага) и варим еще несколько минут.
- В конце выключаем огонь, добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Накрываем крышкой и даем настояться 10 – 15 минут (каша еще загустеет).
Приятного аппетита!