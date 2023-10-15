З яблук можна приготувати багато цікавих десертів, проте ми пропонуємо зупинитися на домашній випічці. А саме на булочках з листкового тіста з корицею та цукром.

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Таку домашню випічку можна подавати як до святкового столу, так і до буденного чаювання. А якщо ще додати кульку морозива вийде ще смачніше.

Рецепт яблучних булочок в тісті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12 штук

Приготування:

  • Нарізаємо помиті та очищені яблука кільцями. Видаляємо серединки з насінням.
  • Змішуємо корицю та цукор, паніруємо в цій суміші яблука з двох сторін.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів.
  • Розкачуємо тісто, нарізаємо довгими тонкими полосками. Загортаємо яблука через серединки.
  • Зверху змащуємо сформовані булочки яйцем, посипаємо сумішшю цукру та кориці та відправляємо випікатися.
  • Через 25 – 30 хвилин яблучні булочки будуть готові.

Смачного!