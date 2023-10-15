З яблук можна приготувати багато цікавих десертів, проте ми пропонуємо зупинитися на домашній випічці. А саме на булочках з листкового тіста з корицею та цукром.
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Таку домашню випічку можна подавати як до святкового столу, так і до буденного чаювання. А якщо ще додати кульку морозива вийде ще смачніше.
Рецепт яблучних булочок в тісті
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 штук
Приготування:
- Нарізаємо помиті та очищені яблука кільцями. Видаляємо серединки з насінням.
- Змішуємо корицю та цукор, паніруємо в цій суміші яблука з двох сторін.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів.
- Розкачуємо тісто, нарізаємо довгими тонкими полосками. Загортаємо яблука через серединки.
- Зверху змащуємо сформовані булочки яйцем, посипаємо сумішшю цукру та кориці та відправляємо випікатися.
- Через 25 – 30 хвилин яблучні булочки будуть готові.
Смачного!