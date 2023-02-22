Домашняя выпечка – это всегда вкусно, сытно и аппетитно. Ни одна магазинная сдоба не сравнится с домашней, ведь вы вкладываете в нее все тепло и любовь.

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Сочетание кисломолочного сыра с вишнями и хрустящей крошкой влюбит вас из первого кусочка, а дети будут просить добавку еще и еще.

Рецепт домашних булочек с вишнями и сыром

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8 штук

Приготовление:

  • Для опары совмещаем теплое молоко, сахар, муку, дрожжи и оставляем на 10 минут.
  • Добавляем сахар, соль, яйцо+желток и перемешиваем.
  • Просеиваем муку и замешиваем тесто. Добавляем растопленное масло и вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным и почти не прилипнет к рукам.
  • Кладем в глубокую миску смазанную растительным маслом, накрываем пленкой и оставляем на 1,5 часа.
  • После этого обходим, формируем восемь шариков и кладем на лист с пергаментом. Оставляем под полотенцем на 20 минут.

Приготовление:

  • Сочетаем кисломолочный творог, сахар и белок. ⠀
  • Для крошки совмещаем сахар, муку, масло и хорошо перетираем руками. ⠀
  • Собираем булочки. Прижимаем шарики из теста и смазываем яйцом с молоком. В центр кладем около 1 столовой ложки творожной начинки, сверху вишни и посыпаем крошкой.
  • Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.

Приятного аппетита!