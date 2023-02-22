Домашня випічка – це завжди смачно, ситно та апетитно. Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою, адже ви вкладаєте у неї все тепло та любов.

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Поєднання кисломолочного сиру з вишнями та хрумкою крихтою закохає вас з першого шматочка, а діти будуть просити добавку ще і ще.

Рецепт домашніх булочок з вишнями та сиром

  • Час: 4 години
  • Порції: 8 штук

Приготування:

  • Для опари поєднуємо тепле молоко, цукор, борошно, дріжджі та залишаємо на 10 хвилин.
  • Додаємо цукор, сіль, яйце + жовток та перемішуємо.
  • Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Додаємо розтоплене масло і вимішуємо тісто, поки воно не стане еластичним і майже не буде липнути до рук.
  • Кладемо у глибоку миску змащену олією, накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5 години.
  • Після цього обминаємо, формуємо вісім кульок та кладемо на лист з пергаментом. Залишаємо під рушником на 20 хвилин.

Приготування:

  • Поєднуємо кисломолочний сир, цукор та білок. ⠀
  • Для крихти поєднуємо цукор, борошно, масло і добре перетираємо руками. ⠀
  • Збираємо булочки. Притискаємо кульки з тіста та змащуємо яйцем з молоком. В центр кладемо близько 1 столової ложки сирної начинки, зверху вишні та посипаємо крихтою.
  • Випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.

Смачного!