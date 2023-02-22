Домашня випічка – це завжди смачно, ситно та апетитно. Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою, адже ви вкладаєте у неї все тепло та любов.
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Поєднання кисломолочного сиру з вишнями та хрумкою крихтою закохає вас з першого шматочка, а діти будуть просити добавку ще і ще.
Рецепт домашніх булочок з вишнями та сиром
- Час: 4 години
- Порції: 8 штук
Приготування:
- Для опари поєднуємо тепле молоко, цукор, борошно, дріжджі та залишаємо на 10 хвилин.
- Додаємо цукор, сіль, яйце + жовток та перемішуємо.
- Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Додаємо розтоплене масло і вимішуємо тісто, поки воно не стане еластичним і майже не буде липнути до рук.
- Кладемо у глибоку миску змащену олією, накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5 години.
- Після цього обминаємо, формуємо вісім кульок та кладемо на лист з пергаментом. Залишаємо під рушником на 20 хвилин.
Приготування:
- Поєднуємо кисломолочний сир, цукор та білок. ⠀
- Для крихти поєднуємо цукор, борошно, масло і добре перетираємо руками. ⠀
- Збираємо булочки. Притискаємо кульки з тіста та змащуємо яйцем з молоком. В центр кладемо близько 1 столової ложки сирної начинки, зверху вишні та посипаємо крихтою.
- Випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.
Смачного!