Домашня випічка – це завжди смачно, ситно та апетитно. Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою, адже ви вкладаєте у неї все тепло та любов.

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Поєднання кисломолочного сиру з вишнями та хрумкою крихтою закохає вас з першого шматочка, а діти будуть просити добавку ще і ще.

Рецепт домашніх булочок з вишнями та сиром

Час: 4 години

4 години Порції: 8 штук

Інгредієнти для опари:

– 190 грамів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка борошна;

– 15 грамів живих або 5 грамів сухих дріжджів.

Для тіста:

– опара;

– 60 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 яйце + 1 жовток;

– 360 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Для опари поєднуємо тепле молоко, цукор, борошно, дріжджі та залишаємо на 10 хвилин.

Додаємо цукор, сіль, яйце + жовток та перемішуємо.

Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Додаємо розтоплене масло і вимішуємо тісто, поки воно не стане еластичним і майже не буде липнути до рук.

Кладемо у глибоку миску змащену олією, накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5 години.

Після цього обминаємо, формуємо вісім кульок та кладемо на лист з пергаментом. Залишаємо під рушником на 20 хвилин.

Інгредієнти для начинки:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 1 білок;

– 40 грамів цукру;

– 150 грамів свіжих або розморожених вишень.

Для крихти:

– 35 грамів цукру

– 1 чайна ложка ванільного цукру

– 35 грамів борошна

– 30 грамів вершкового масла

– 1 яйце + 1 столова ложка молока для змащування булочок.

Приготування:

Поєднуємо кисломолочний сир, цукор та білок. ⠀

Для крихти поєднуємо цукор, борошно, масло і добре перетираємо руками. ⠀

Збираємо булочки. Притискаємо кульки з тіста та змащуємо яйцем з молоком. В центр кладемо близько 1 столової ложки сирної начинки, зверху вишні та посипаємо крихтою.

Випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.

Смачного!