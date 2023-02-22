Как приготовить булочки с сыром – рецепт с вишнями и хрустящей крошкой

Пухлые домашние булочки с сыром и вишнями прекрасно подойдут к завтраку или на перекус.

Домашняя выпечка – это всегда вкусно, сытно и аппетитно. Ни одна магазинная сдоба не сравнится с домашней, ведь вы вкладываете в нее все тепло и любовь.

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Сочетание кисломолочного сыра с вишнями и хрустящей крошкой влюбит вас из первого кусочка, а дети будут просить добавку еще и еще.

Рецепт домашних булочек с вишнями и сыром

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8 штук

– 190 граммов теплого молока;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка муки;– 15 грамм живых или 5 грамм сухих дрожжей.– опара;– 60 граммов сахара;– щепотка соли;– 1 яйцо + 1 желток;– 360 граммов муки;– 60 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Для опары совмещаем теплое молоко, сахар, муку, дрожжи и оставляем на 10 минут.

Добавляем сахар, соль, яйцо+желток и перемешиваем.

Просеиваем муку и замешиваем тесто. Добавляем растопленное масло и вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным и почти не прилипнет к рукам.

Кладем в глубокую миску смазанную растительным маслом, накрываем пленкой и оставляем на 1,5 часа.

После этого обходим, формируем восемь шариков и кладем на лист с пергаментом. Оставляем под полотенцем на 20 минут.

– 200 граммов кисломолочного сыра;– 1 белок;– 40 граммов сахара;– 150 граммов свежих или размороженных вишен.– 35 граммов сахара– 1 чайная ложка ванильного сахара– 35 граммов муки– 30 граммов сливочного масла– 1 яйцо + 1 столовая ложка молока для смазки булочек.

Приготовление:

Сочетаем кисломолочный творог, сахар и белок. ⠀

Для крошки совмещаем сахар, муку, масло и хорошо перетираем руками. ⠀

Собираем булочки. Прижимаем шарики из теста и смазываем яйцом с молоком. В центр кладем около 1 столовой ложки творожной начинки, сверху вишни и посыпаем крошкой.

Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.

Приятного аппетита!