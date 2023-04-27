Тесто и мясо — какое сочетание может быть вкуснее? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом, по которому вы сможете приготовить сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или в магазине!
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Рецепт чебуреков
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Приготовление:
- Смешиваем муку с солью, заливаем крутым кипятком и замешиваем тесто. Заворачиваем его в слой пищевой пленки и оставляем отдохнуть.
- Для внутренности смешиваем все ингредиенты вместе с нарезанной зеленью, перемешиваем до однородной массы.
- Разделяем тесто на 5 частей, каждую раскатываем в тонкий слой и выкладываем начинку. Защипываем края и обжариваем чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Перекладываем готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приготовление:
- Нарезаем помидор мелкими кусочками.
- Смешиваем с мелко нарезанной зеленью и остальными ингредиентами.
- Подаем готовые чебуреки с томатным соусом.
Приятного аппетита!