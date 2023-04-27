Тісто і м’ясо — яке поєднання може бути смачнішим? Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом, за яким ви зможете приготувати соковиті чебуреки. Буде краще, ніж в ресторані чи магазині!

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Рецепт чебуреків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів окропу;

– 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі.

Для начинки:

– 400 грамів фаршу;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 40 грамів вершкового масла;

– 100 грамів води;

– свіжа зелень (петрушка та кінза, зелена цибуля);

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Змішуємо борошно з сіллю, заливаємо окропом та замішуємо тісто. Загортаємо його в шар харчової плівки та залишаємо відпочити.

Для начинки змішуємо всі інгредієнти разом з нарізаною зеленню, перемішуємо до однорідної маси.

Розділяємо тісто на 5 частин, кожну розкачуємо в тонкий шар та викладаємо начинку. Защипаємо краї та обсмажуємо чебуреки на розігрітій сковорідці з олією.

Перекладаємо готові чебуреки на шар паперового рушника, аби позбутися зайвої олії.

Інгредієнти для соусу:

– помідор;

– свіжа зелень кінза, зелена цибуля);

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лимонний сік.

Приготування:

Нарізаємо помідор дрібними шматочками.

Змішуємо з дрібно нарізаною зеленню та решту інгредієнтів.

Подаємо готові чебуреки з томатним соусом.

Смачного!