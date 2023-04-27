Сочные чебуреки от Эктора – рецепт теста и начинки

От чего вы никак не откажетесь – это от домашних, хрустящих и сочных чебуреков. А рецептом поделился эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Тесто и мясо — какое сочетание может быть вкуснее? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом, по которому вы сможете приготовить сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или в магазине!

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Рецепт чебуреков

Время: 40 минут

40 минут Порции: 5

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов кипятка;

– 400 граммов муки;

– 1 чайная кровать соли.

Для начинки:

– 400 граммов фарша;

– 1 репчатый лук;

– 40 граммов сливочного масла;

– 100 граммов воды;

– свежая зелень (петрушка и кинза, зеленый лук);

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Смешиваем муку с солью, заливаем крутым кипятком и замешиваем тесто. Заворачиваем его в слой пищевой пленки и оставляем отдохнуть.

Для внутренности смешиваем все ингредиенты вместе с нарезанной зеленью, перемешиваем до однородной массы.

Разделяем тесто на 5 частей, каждую раскатываем в тонкий слой и выкладываем начинку. Защипываем края и обжариваем чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом.

Перекладываем готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Ингредиенты для соуса:

– помидор;

– свежая зелень кинза, зеленый лук);

– масло;

– соль;

– черный молотый перец;

– лимонный сок.

Приготовление:

Нарезаем помидор мелкими кусочками.

Смешиваем с мелко нарезанной зеленью и остальными ингредиентами.

Подаем готовые чебуреки с томатным соусом.

Приятного аппетита!