Сочные чебуреки от Эктора – рецепт теста и начинки

27 апреля 2023, 13:55
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Эктор Хименес-Браво

От чего вы никак не откажетесь – это от домашних, хрустящих и сочных чебуреков. А рецептом поделился эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Тесто и мясо — какое сочетание может быть вкуснее? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом, по которому вы сможете приготовить сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или в магазине!

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Рецепт чебуреков

  • Время: 40 минут
  • Порции: 5

Приготовление:

  • Смешиваем муку с солью, заливаем крутым кипятком и замешиваем тесто. Заворачиваем его в слой пищевой пленки и оставляем отдохнуть.
  • Для внутренности смешиваем все ингредиенты вместе с нарезанной зеленью, перемешиваем до однородной массы.
  • Разделяем тесто на 5 частей, каждую раскатываем в тонкий слой и выкладываем начинку. Защипываем края и обжариваем чебуреки на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Перекладываем готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приготовление:

  • Нарезаем помидор мелкими кусочками.
  • Смешиваем с мелко нарезанной зеленью и остальными ингредиентами.
  • Подаем готовые чебуреки с томатным соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак