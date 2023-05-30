Клубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечки

30 мая 2023, 18:14
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Источник:

BBC Food

Почему бы не приготовить в сезон клубники легкий и вкусный торт из творога без выпечки? У нас есть проверенный рецепт.

Чизкейк – популярный американский десерт из домашнего творога и крем-сыра. К традиционному рецепту добавляют цедру апельсина, а мы предлагаем кое-что изменить.

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Чтобы облегчить процесс приготовления чизкейка, не будем его запекать – он будет холодным, а вместо цедры возьмем клубнику.

Рецепт холодного чизкейка с клубникой

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Измельчаем печенье в блендере до состояния крошки. Соединяем с растопленным маслом и хорошо перемешиваем.
  • Выкладываем основу на круглую разъемную форму покрытую слоем пергамента. Утрамбовываем ее ложкой, или с помощью стакана.
  • Домашний сыр перетираем через сито, если он слишком сухой. Смешиваем с сахарной пудрой. Можно добавить немного сметаны или сливок, если масса плотная.
  • Желатин разводим с водой, оставляем, чтобы он набух. Готовую массу прогреваем в микроволновке, но не доводим до кипения. Вливаем в творожную массу и перемешиваем.
  • Часть клубники нарезаем кусочками и вмешиваем в творожную массу. Выливаем на песочный корж и отправляем в холодильник, чтобы все застыло.
  • Нарезаем оставшуюся клубнику тонкими ломтиками, выкладываем на торт. Полим готовой галяреткой и оставляем застыть.
  • Подаем торт к столу охлажденным.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак