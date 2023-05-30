Чизкейк – популярный американский десерт из домашнего творога и крем-сыра. К традиционному рецепту добавляют цедру апельсина, а мы предлагаем кое-что изменить.

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Чтобы облегчить процесс приготовления чизкейка, не будем его запекать – он будет холодным, а вместо цедры возьмем клубнику.

Рецепт холодного чизкейка с клубникой

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 килограмм домашнего сыра;

– 500 граммов клубники;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 15 граммов желатина;

– 1 пачка клубничного желе.

Приготовление:

Измельчаем печенье в блендере до состояния крошки. Соединяем с растопленным маслом и хорошо перемешиваем.

Выкладываем основу на круглую разъемную форму покрытую слоем пергамента. Утрамбовываем ее ложкой, или с помощью стакана.

Домашний сыр перетираем через сито, если он слишком сухой. Смешиваем с сахарной пудрой. Можно добавить немного сметаны или сливок, если масса плотная.

Желатин разводим с водой, оставляем, чтобы он набух. Готовую массу прогреваем в микроволновке, но не доводим до кипения. Вливаем в творожную массу и перемешиваем.

Часть клубники нарезаем кусочками и вмешиваем в творожную массу. Выливаем на песочный корж и отправляем в холодильник, чтобы все застыло.

Нарезаем оставшуюся клубнику тонкими ломтиками, выкладываем на торт. Полим готовой галяреткой и оставляем застыть.

Подаем торт к столу охлажденным.

Приятного аппетита!