Чизкейк – популярний американський десерт з домашнього сиру та крем-сиру. До традиційного рецепта додають цедру апельсина, а ми пропонуємо дещо його змінити.

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Щоб полегшити процес приготування чизкейка не будемо його запікати – він буде холодним, а замість цедри візьмемо полуницю.

Рецепт холодного чизкейка з полуницею

Час: 4 години

4 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 кілограм домашнього сиру;

– 500 грамів полуниці;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 15 грамів желатину;

– 1 пачка полуничного желе.

Приготування:

Подрібнюємо печиво в блендері до стану крихти. З'єднуємо з розтопленим маслом та добре вимішуємо.

Викладаємо основу на круглу роз'ємну форму вкриту шаром пергаменту. Втрамбовуємо її ложкою, або за допомогою склянки.

Домашній сир перетираємо через сито, якщо він надто сухий. Змішуємо з цукровою пудрою. Можна додати трішки сметани або вершків, якщо маса щільна.

Желатин розводимо з водою, залишаємо аби він набух. Готову масу прогріваємо в мікрохвильовій печі, але не доводимо до кипіння. Вливаємо до сирної маси та перемішуємо.

Частину полуниці нарізаємо шматочками та вмішуємо в сирну масу. Виливаємо на пісочний корж та відправляємо в холодильник, аби все застигло.

Нарізаємо решту полуниці тонкими скибками, викладаємо на торт. Поливаємо готовою галяреткою та залишаємо застигнути.

Подаємо торт до столу охолодженим.

Смачного!