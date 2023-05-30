Чизкейк – популярний американський десерт з домашнього сиру та крем-сиру. До традиційного рецепта додають цедру апельсина, а ми пропонуємо дещо його змінити.

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Щоб полегшити процес приготування чизкейка не будемо його запікати – він буде холодним, а замість цедри візьмемо полуницю.

Рецепт холодного чизкейка з полуницею

  • Час: 4 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Подрібнюємо печиво в блендері до стану крихти. З'єднуємо з розтопленим маслом та добре вимішуємо.
  • Викладаємо основу на круглу роз'ємну форму вкриту шаром пергаменту. Втрамбовуємо її ложкою, або за допомогою склянки.
  • Домашній сир перетираємо через сито, якщо він надто сухий. Змішуємо з цукровою пудрою. Можна додати трішки сметани або вершків, якщо маса щільна.
  • Желатин розводимо з водою, залишаємо аби він набух. Готову масу прогріваємо в мікрохвильовій печі, але не доводимо до кипіння. Вливаємо до сирної маси та перемішуємо.
  • Частину полуниці нарізаємо шматочками та вмішуємо в сирну масу. Виливаємо на пісочний корж та відправляємо в холодильник, аби все застигло.
  • Нарізаємо решту полуниці тонкими скибками, викладаємо на торт. Поливаємо готовою галяреткою та залишаємо застигнути.
  • Подаємо торт до столу охолодженим.

Смачного!