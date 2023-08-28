24 канал подготовил рецепт дерунов из кабачков, которые вы точно захотите еще и еще. Их можно подавать со сметаной, соусом дзадзики или просто есть налегке.

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От традиционных кабачков они отличаются нежным вкусом, также у них меньше калорий и не нужно долго жарить.

Рецепт дерунов из кабачков

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Очищаем кабачки от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут, чтобы они пустили сок. Лишнюю жидкость отжимаем руками.
  • Нарезаем лук и укроп, добавляем к кабачкам. Выбиваем яйца, высыпаем муку и специи. Перемешиваем все до однородной массы.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем деруны до золотистой корочки с каждой стороны.
  • Подаем с любимой сметаной.

Приятного аппетита!