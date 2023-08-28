24 канал подготовил рецепт дерунов из кабачков, которые вы точно захотите еще и еще. Их можно подавать со сметаной, соусом дзадзики или просто есть налегке.
Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами "Легко!": три идеи для ужина
От традиционных кабачков они отличаются нежным вкусом, также у них меньше калорий и не нужно долго жарить.
Рецепт дерунов из кабачков
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Очищаем кабачки от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут, чтобы они пустили сок. Лишнюю жидкость отжимаем руками.
- Нарезаем лук и укроп, добавляем к кабачкам. Выбиваем яйца, высыпаем муку и специи. Перемешиваем все до однородной массы.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем деруны до золотистой корочки с каждой стороны.
- Подаем с любимой сметаной.
Приятного аппетита!