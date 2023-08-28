24 канал підготував рецепт дерунів з кабачків, які ви точно захочете ще і ще. Їх можна подавати зі сметаною, соусом дзадзики чи просто їсти без нічого.

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Від традиційних кабачків, вони відрізняються ніжним смаком, також в них менше калорій і не потрібно довго смажити.

Рецепт дерунів з кабачків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 2 курячих яйця;

– склянка борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– чорний мелений перець;

– олія для смаження;

– ріпчаста цибуля або зелена;

– зелень кропу (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо кабачки від шкірки, натираємо на тертці та посипаємо сіллю. Залишаємо на кілька хвилин, аби вони пустили сік. Зайву рідину віджимаємо руками.

Нарізаємо цибулю та кріп, додаємо до кабачків. Вибиваємо яйця, висипаємо борошно та спеції. Перемішуємо все до однорідної маси.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо деруни до золотистої скоринки з кожного боку.

Подаємо з улюбленою сметаною.

Смачного!

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