24 канал підготував рецепт дерунів з кабачків, які ви точно захочете ще і ще. Їх можна подавати зі сметаною, соусом дзадзики чи просто їсти без нічого.

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Від традиційних кабачків, вони відрізняються ніжним смаком, також в них менше калорій і не потрібно довго смажити.

Рецепт дерунів з кабачків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Очищаємо кабачки від шкірки, натираємо на тертці та посипаємо сіллю. Залишаємо на кілька хвилин, аби вони пустили сік. Зайву рідину віджимаємо руками.
  • Нарізаємо цибулю та кріп, додаємо до кабачків. Вибиваємо яйця, висипаємо борошно та спеції. Перемішуємо все до однорідної маси.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо деруни до золотистої скоринки з кожного боку.
  • Подаємо з улюбленою сметаною.

Смачного!